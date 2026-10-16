Na jaře v roce 1978 dostal Andy Warhol neodolatelnou nabídku. Ozval se mu francouzský závodní jezdec a zakladatel sbírky BMW Art Cars Hervé Poulain s prostou nabídkou: Vytvořte pro nás jedinečné dílo, přímo na plně funkčním závodním vozu. Nic vám nezaplatíme, ale dáme vám úplnou svobodu.
Už tehdy světově známý představitel pop‑artu souhlasil – věděl, že tady nejde o peníze, ale o příležitost vytvořit něco jedinečného. Nejprve chtěl vůz pokrýt černou barvou a růžovými květinami, což mělo zjemňovat vnímání drsného světa automobilismu. Jeho zatmavení oken by ale zkomplikovalo výhled řidiči, proto byl požádán, aby svůj návrh přehodnotil. A dostal k tomu úplně nový model M1, který automobilka právě vyvíjela.
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