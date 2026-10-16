Máte přehled o úspěších české kinematografie? Chodíte do kina nebo o tuzemskou filmovou premiéru zavadíte jen tehdy, přistane‑li mezi novinky na Netflixu? A co víc – viděli jste ty správné filmy? Ty nejlepší a nejoceňovanější? Máte nabitý konverzační arzenál před večírkovou a plesovou sezonou? Pokud ve vaší potuše o české kinematografii zejí mezery, máme pro vás zbytečné zajímavosti, se kterými můžete chytračit, kdykoli vyčerpáte zdvořilostní small talk.
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