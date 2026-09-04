ART
Pomíjivý design krajiny
Shadow of Light je dočasná umělecká instalace Gregoryho Orekhova ze srpna, která byla realizována v solné poušti Bonneville Salt Flats v americkém Utahu. Projekt měl ukázat majestátnost přírody, která je však pomíjivá. Tvoří ho dokonalý černý čtverec o rozměrech 15 × 15 metrů umístěný uprostřed nekonečné, zářivě bílé solné pláně. Orekhov pro maximální vizuální kontrast použil speciální látku z Japonska, která pohlcuje 99,9 % viditelného světla. Tým čekal na ideální bezvětrné podmínky pět dní. Samotné dílo pak na místě existovalo pouhých několik hodin, během kterých bylo nafoceno, natočeno a následně bez jakýchkoliv stop odstraněno.