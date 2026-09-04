Late Night

Francesco Ragazzi je v módním světě znám jako bývalý kreativní ředitel značky Moncler a později jako zakladatel úspěšné italské streetwearové značky Palm Angels. Pro svůj nový olfaktonický projekt spojil síly se slavným francouzským parfumérem Yannem Vasnierem a podporu mu poskytl Pietro Ruffini, syn šéfa skupiny Moncler Rema Ruffiniho. Společně vytvořili kolekci sedmi unisex parfémů pod značkou Réservation Parfums. Každá vůně představuje jednu konkrétní hodinu nebo zážitek během jednoho dokonalého dne v imaginárním losangeleském hotelu. Parfémy v sobě nesou sluncem zalité kalifornské terasy, nostalgii starého světa, pozlátko pravého Hollywoodu i velmi privátní chvilky ukryté před zraky veřejnosti. Late Night (100 ml za 6600 Kč) je intimní, hřejivá, dřevitě‑kořeněná kompozice plná kardamomu, šafránu, sladkého tabáku a santalového dřeva. K výhradnímu prodeji na webu značky přibyla během léta první prodejní místa, obchodní domy Printemps v Paříži či Liberty London v Londýně. Online prodej je velmi omezený.

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