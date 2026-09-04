Uprostřed mořských vln
Sbalte se, frčíme na chalupu. Tentokrát nezapomeňte opalováky, šnorchl, ploutve a knížku, jede se k vodě, přesněji doprostřed Egejského moře. Pokud přemýšlíte o investici do sezonní či víkendové architektury, poohlédněte se dál než do Beskyd. Náš hledáček luxusních nemovitostí se zapíchl na kykladském ostrůvku Tinos. Chatu nebo chalupu v tomto případě nahrazuje středomořská rezidence 6+kk o obytné ploše 485 metrů čtverečních ve dvou patrech. K dispozici je tu tradiční kykladský bazén s kamenným obložením plněný mořskou vodou, dojímavé západy slunce, letní kuchyně s grilem a stíněnou pergolou, 80metrová terasa a středomořská zahrada plná palem a morušovníků o rozloze 4790 metrů čtverečních. Vaše nové letní útočiště se nachází jen sedm kilometrů od hlavního přístavu ostrova Tinos, odkud se několikrát za den dostanete trajektem do Athén nebo na Mykonos a pak už snadno letecky až do Prahy, kde jste za dvě a půl hodiny.