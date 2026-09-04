Vystudovaný varhaník a multidisciplinární umělec Filippo Sorcinelli (*1975, region Marche) je doslova zjevením ve světě vůní. Jeho parfémy jsou plné sakrálna, zaujmou vás na první pohled a budete toužit je prozkoumávat víc, i když ve vás budou vyvolávat nejrůznější emoce. Teď se mimochodem jeho ucelená kolekce čtrnácti parfémů Unum objevila v concept storech Myskino. Je to eponymní niche značka, vysoce osobní záležitost samotného tvůrce, která vypráví příběhy. Sorcinelli si v roce 2001 založil krejčovský ateliér LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre), který se specializuje na ruční výrobu luxusních liturgických rouch a sakrálních předmětů pro katolickou církev. Ateliér navrhoval a šil roucha pro tři papeže – Benedikta XVI., Františka a Lva XIV.

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