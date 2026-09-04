Nešlo se tomu déle bránit, záplava podzimní inspirace je tu! Jednu z prvních vlaštovek doručila značka Montblanc prostřednictvím linie kožených doplňků. Ty se pod kreativním vedením Marca Tomasetty halí do odstínů tmavě hnědého ebenu, červenohnědého bauxitu, cihlově červeného dubu a medového okru.
Rozšíření a upgradu se dočkala ústřední řada Writing Traveler inspirovaná cestovním kabinetem kuriozit. Titulní kufřík i menší crossbody modely mají promyšlené a osvědčené vnitřní uspořádání, abyste cestovní nezbytnosti, stejně jako plnou baterii luxusních psacích potřeb Montblanc i digitálních pomocníků měli neustále přehledně uložené a vždy po ruce.