Vít Obrdlík šel takhle jednou na samosběr jahod a byl z toho první zmrzlinový výtvor – jahodový sorbet. Dnes jeho jihlavská Snová patří k nejlepším zmrzlinovým adresám v Česku. Tak jako jeho kolegyně a kolegové z té nejvyšší ligy, i on používá primární suroviny a co nejvíc dalších surovin si vyrábí sám. Jahody berou od pana Šantrůčka, meruňky od rodiny Betášových ze Židlochovic a pro černý rybíz jezdí už roky na farmu rodiny Nesét z Veleboře. Smetanu a mléko mají z Vysočiny. Právě založením smetanové báze začíná každý jejich den.

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