Louis Vuitton
Metropolis Folding Screen byl představen v neoklasicistním paláci Palazzo Serbelloni v rámci milánského design weeku. Patří do linie Objets Nomades, v níž už od roku 2012 vznikají experimentálnější, odvážnější interiérové kousky, inspirované exotickou dálavou. Modrý paraván oslavuje art deco a jméno Pierre Legrain. Ikonický designér, knihař, dekoratér a historický spolupracovník značky v raném 20. století navrhl pro LV vůbec první kus zakázkového nábytku. Každý paraván se vyrábí jako originální objekt na objednávku a cenu, tu sdělí prodejci pouze tomu konkrétnímu zákazníkovi.