Tady to všechno začíná. Botanická zahrada Yves Rocher je laboratoří pod širým nebem, kde odborníci na ploše dvou hektarů bedlivě monitorují přes pět tisíc druhů rostlin a stromů, aby následně dokázali získat to nejlepší z nich. Procházíme bambusovým lesem, míjíme skleník i pečlivě upravené záhony. Kousek dál na nekonečných polích se to mezitím střídavě modrá květy chrpy, aby vás vzápětí oslnil jasně oranžový měsíček lékařský, který brzy skončí v některém z kosmetických produktů značky Yves Rocher.
Kolem poletuje na deset milionů včel, které kromě opilování vyrobí každým rokem pět tun medu. A zatímco v zahradách monitorují každou kapku vody, kterou od nich rostliny dostávají, květiny na poli si musí poradit samy – a čekat, až se na ně usměje matka příroda, ta totiž rozhoduje o tom, jak se bude pěstitelům dařit.