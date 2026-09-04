Všechno to začalo jednou žádostí o palubní hodiny pro vůz upravený značkou Singer. „Kromě návrhu těchto hodin ve švýcarských dílnách La Fabrique du Temps Louis Vuitton nám rychle došlo, že by se tato spolupráce mohla rozšířit na personalizaci každého funkčního prvku vozidla a pozvednout je prostřednictvím našich odborných znalostí v oblasti zpracování kůže a hodinářství,“ popisuje projekt Jean Arnault, ředitel hodinářské divize Louis Vuitton a také nejmladší syn šéfa celé skupiny LVMH Bernarda Arnaulta. Z nečekaného spojení francouzského módního domu a kalifornské společnosti Singer Vehicle Design, jejíž specialitou jsou zakázkové renovace vozů Porsche 911, vznikly dva unikátní modely navržené podle motta LV „Umění cestovat“.
Začalo to maličkostí, skončilo to dvěma Porsche 911. Z první spolupráce svého druhu, jak pro módní dům Louis Vuitton, tak pro Singer, kalifornského specialistu na renovace ikonického vozu, vznikly dva unikátní vozy personalizované od nárazníku až po nárazník – které jsou mimochodem ze dřeva.
Chcete v Google upřednostnit články Hospodářských novin? Sledovat Upřednostnit
Zbývá vám ještě 90 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Vybíráme z HN
V Berlíně se z vycházky nevrátil do vězení šestatřicetiletý podnikatel Hendrik Holt. Ten je známý jako „Windkraft-Schwindler“, tedy...
31. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení
Finanční trhy (4. 9. 2026)
4. 9. 2026 ▪ 1 min. čtení
Imperium sine imperatore aneb Byrokracie není nepřítel, je to duše Evropy
Evropa dnes stojí sama. Ne zcela bez spojenců: NATO trvá a Spojené státy nadále poskytují Evropě jadernou i konvenční oporu. Ale poměr sil a...
4. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení