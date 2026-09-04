Všechno to začalo jednou žádostí o palubní hodiny pro vůz upravený značkou Singer. „Kromě návrhu těchto hodin ve švýcarských dílnách La Fabrique du Temps Louis Vuitton nám rychle došlo, že by se tato spolupráce mohla rozšířit na personalizaci každého funkčního prvku vozidla a pozvednout je prostřednictvím našich odborných znalostí v oblasti zpracování kůže a hodinářství,“ popisuje projekt Jean Arnault, ředitel hodinářské divize Louis Vuitton a také nejmladší syn šéfa celé skupiny LVMH Bernarda Arnaulta. Z nečekaného spojení francouzského módního domu a kalifornské společnosti Singer Vehicle Design, jejíž specialitou jsou zakázkové renovace vozů Porsche 911, vznikly dva unikátní modely navržené podle motta LV „Umění cestovat“.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se