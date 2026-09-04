Na kopci nad Fonsagradou v horách na severu Španělska najednou přestali zpívat ptáci. Měsíc si ze Slunce drze ukrajoval už dobrou půlhodinu, ale ta skutečná, radikální „totalita“ přišla až náhle během pár sekund. Bylo přesně 20:29, přesto se najednou varovně setmělo a na obloze se objevil černý kotouč ohraničený bílou korónou. Hrstka podobných nadšenců nedaleko nás odložila svářečské kukly, sklíčka i brýle a tleskala. A jeden pár se tu během té jeden a půl minuty vzácného okamžiku právě symbolicky oddal.
Čtyři lidé, 2800 kilometrů v ohromných vedrech a malé elektrické auto, se kterým zatím nikdo takovou trasu neabsolvoval. Vyrazili jsme s Cuprou Raval přes celé Španělsko za úplným zatměním Slunce.
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