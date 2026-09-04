Výraz, který skoro všichni známe a umíme ho přeložit jako vysoká móda nebo vysoká krejčovina. Už méně z nás ale dokáže vysvětlit, co tento pojem ve skutečnosti znamená. Neznačí totiž jen ručně šité a drahé šaty. Módní dům musí splňovat náročná kritéria, aby se rok co rok mohl ucházet o titul Maison Haute Couture.
Haute couture je ve Francii od roku 1945 zákonem chráněné regionální označení, které podléhá přísnému schvalování ministerstva průmyslu a jeho oborové komory. Používat ho mohou pouze prominentní značky zařazené na oficiální, každoročně aktualizovaný seznam.