LITHIUM CRYSTAL SAUNA, ŠVÉDSKO
Lithium Crystal Sauna představuje funkční sochařské dílo v severošvédském městě Skellefteå od stockholmského uměleckého dua Bigert & Bergström. Veřejná sauna ve tvaru obřího asymetrického krystalu lithia byla slavnostně otevřena v květnu 2026 a tvoří první a permanentní dominantu nového parku WasteLand Climate Action Park. Projekt transformuje poloostrov Ursviken Klemensnäs na řece Skellefte, který historicky patřil k nejvíce znečištěným průmyslovým areálům regionu. Vnější plášť sauny tvoří na 280 zrcadlových hranolů z nerezové oceli potažené růžovým titanem, které odrážejí okolní krajinu. Kontrastní interiér evokuje dřevěnou jeskyni vyrobenou z tepelně odolné dýhy, přičemž ručně vyrobené olšové lavice pojmou až 12 osob. Měňavé exteriéry odkazují na lithium jako klíčový minerál pro globální přechod k udržitelné energii a elektromobilitě.
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