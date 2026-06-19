Mimořádně atraktivní, čistá a živá vůně na bázi vody bez použití alkoholu je zamýšlená prakticky pro celou rodinu. Magický začátek obstará hruška v kombinaci s růžovým pepřem. Hned poté kompozici zaplaví další surovina – fíkový akord, který na konci podpoří australské santalové dřevo a fazole tonka.

Ex Nihilo: Generation(s), 7000 Kč za 100 ml, prodává Ingredients.

Unisexový sprej na celé tělo zajímavým způsobem kombinuje bergamot, semínka mrkve, jasmín, bílé květy, růži absolue, pižmo a krémovou vanilku. Vůně připomíná moment, kdy se střetne mrazivý alpský chlad s horkým sluncem.

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