Ahoy!
Pokud souhlasíte s tvrzením, že je lepší být smutný na futuristické superjachtě než veselý v plastové kánoi, máme pro vás tip. Německá loděnice Lürssen právě dodala první jachtu, kterou od začátku do konce navrhl australský hvězdný průmyslový designér Marc Newson, nejznámější svou prací pro Apple. Dominantou 114,2 metru dlouhého plavidla je skydome, tedy panoramatická skleněná kopule složená ze sedmi obřích ohýbaných skel. Pod nimi se nachází soukromá pracovna majitele lodi, kterým se stal japonský miliardář Yusaku Maezawa. Superjachta Nausicaä, během stavby známá jako Project Cosmos, pojme až 18 hostů v devíti luxusních apartmánech, o které se stará 36 členů posádky, využívá eko technologii palivových článků, má certifikovaný heliport i suchý dok pro spuštění až dvanáctimetrového rybářského tendru nebo ponorky. Základní cena plavidla se odhaduje na 8,2 miliardy korun a roční náklady na provoz vás vyjdou přibližně na 800 milionů. A pokud jste s úvodní větou nesouhlasili, vězte, že půjčení standardního kajaku pro dva včetně pádel, vest a dvou barelů vás v letošní sezoně na českých řekách vyjde na 300 až 500 Kč na den.
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