Německá šperkařská značka Tamara Comolli je proslulá svým konceptem pohodového, přívětivého luxusu a zajímavou prací s barevnými drahokamy. V exkluzivní kolekci Primaluce, což v italštině znamená první světlo nebo svítání, na sebe strhávají pozornost hřejivě letní tóny oranžové. Ty v čele se vzácným mandarínským granátem symbolizují energii ranního slunce a nesou s sebou hravou náladu.

Ústředním pilířem kolekce je výrazný náramek Mikado Flamenco. Na zápěstí ožívá v podobě desítek precizně vybíraných drahokamů vybroušených do charakteristického tvaru žaludů. Ohníčková záře granátů kontrastuje s chladně modrým švýcarským topazem a svěžím zeleným turmalínem. Kameny se při každém gestu ruky hravě pohybují, čímž vytvářejí proměnlivou mozaiku světla a barev, která vás bude jednoduše bavit.

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