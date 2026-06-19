Německá šperkařská značka Tamara Comolli je proslulá svým konceptem pohodového, přívětivého luxusu a zajímavou prací s barevnými drahokamy. V exkluzivní kolekci Primaluce, což v italštině znamená první světlo nebo svítání, na sebe strhávají pozornost hřejivě letní tóny oranžové. Ty v čele se vzácným mandarínským granátem symbolizují energii ranního slunce a nesou s sebou hravou náladu.
Ústředním pilířem kolekce je výrazný náramek Mikado Flamenco. Na zápěstí ožívá v podobě desítek precizně vybíraných drahokamů vybroušených do charakteristického tvaru žaludů. Ohníčková záře granátů kontrastuje s chladně modrým švýcarským topazem a svěžím zeleným turmalínem. Kameny se při každém gestu ruky hravě pohybují, čímž vytvářejí proměnlivou mozaiku světla a barev, která vás bude jednoduše bavit.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.