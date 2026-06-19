Pár minut pěšky od Anděla, v nově vznikající pražské čtvrti Smíchov City, vyrostlo před pár týdny butikové pilates studio tone., kam se jistě budete chtít vracet. Už kvůli profesionálním reformerům s obrazovkou, které do elegantního interiéru lákají na možnost tisíce individuálních videolekcí podle předpřipraveného programu, na malé skupinové lekce v rozvrhu i na možnost zabookovat si lektorku jen sami pro sebe.
„Nejsme tady, abychom dobyli trh pilates studií, chtěla jsem ale vytvořit místo, kam bych chtěla já sama chodit, kde by se mi líbilo,“ popisuje své prvotní myšlenky na založení studia Klára Borňák. Dlouhé roky se pohybovala ve světě marketingu, pak si ale uvědomila, že už nechce pracovat pro jiné značky, že nechce vymýšlet celoroční strategie s influencery, ale naopak se chce soustředit na sebe a na zdraví, do kterého má smysl investovat čas i peníze. „Řekla jsem o svém nápadu manželovi a ten mě naštěstí hned podpořil, tak jsme v tom teď spolu jako zakladatelé,“ usmívá se.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.