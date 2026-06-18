Côte d’Azur Living: Autorka Harriet Thorpe představuje kurátorský výběr ikonických domů, venkovských usedlostí a luxusních přímořských vil v exkluzivní oblasti od Mentonu po Arles a mapuje vývoj místních interiérů od 18. století po současnost.
Louis Vuitton City Guide: Portofino: Jeden z nových přírůstků do edice cestovních průvodců LV se specializuje na kombinaci luxusu a lokální autenticity. Najdete v něm ilustrace, tipy na pětihvězdičkové paláce i malé rodinné penziony, špičkové michelinské restaurace i zapadlá sousedská bistra či tajná místa známá jen místním.
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