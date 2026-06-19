Hostinec jako malovaný, ve 400 let starém domě na křižovatce, najdete v Kaňku nedaleko Kutné Hory. Bude tam jistě narváno, přesto to nevzdávejte a zkuste si návštěvu naplánovat. Mirek Kopecký se svou ženou Renatou tu vedou restauraci, která dělá hezká jídla české a rakousko‑uherské kuchyně. Mají stálý tým, se kterým to tady táhnou už řadu let a přežili i těžké covidové časy. A co je nejlepší? Gastronomie je baví, a tak se všichni společně neustále posouvají dál.
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