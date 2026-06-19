Pod italským vlivem
Znám se, svůj neklid. Přesně ony momenty, kdy hledám inspiraci, téma i prostředí, jímž se instinktivně potřebuji obklopit. Nejpříhodnější jsou rána, kdy ostatní ještě spí a příroda poskytuje ticho, tolik potřebné k tomu, abych cítila, co přichází. Na jedné straně bezprostřední klid, zároveň naléhavost příštího, které se nesmí ani nemůže uspěchat. Jako kdybych se pozorovala zevnitř i zvenčí. Okolní podmínky se s prvními hodinami po rozbřesku proměňují v dopolední kavárnu, kde panuje čilý, a přesto příjemný ruch. Dívám se velkým oknem tradičního caffè na vinice v toskánském údolí. Dřevěný rám skleněných tabulí doslova vyřezává živou vedutu, která nepostrádá nic z atmosféry renesančních pláten.
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