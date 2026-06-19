Recept, na který nedám dopustit, je můj recept na prázdninový koláč. Je to vláčnější verze bublaniny – hodně ovoce, málo těsta a hotový je za chvíli. Zrovna ho peču ke snídani. A ještě na míchaná vajíčka. Já je sice nejím, ale jsou záhadně oblíbená u mých strávníků.
V mé kuchyni nesmí nikdy chybět máslo.
V 18 jsem nevěděla, že to, čeho se bojím, se nejspíš nikdy nestane. A když jo, tak to nebude tak hrozné.
V mém šatníku nechybí černé oblekové kalhoty. Nosím je skoro pořád s pánským tričkem.
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