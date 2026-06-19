Příběh je všechno. Každý rok v květnu k břehům italského jezera Como přijíždějí zcela mimořádné automobily z celé planety. Stroje, které existují jen v jednom kuse nebo v cenách, za které by se daly koupit celé bloky měst. Jsou pohádkově drahé, vzácnější než brilianty, a přesto to, co z nich nakonec dělá skutečné hvězdy veteránské přehlídky Concorso d’Eleganza Villa d’Este, není jejich hodnota ani technika.

Jsou to příběhy, co jim dává kouzlo. Někdy absurdní, jindy ztracené v dějinách, občas tak zajímavé, že přebijí i samotnou dokonalost jejich křivek.

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