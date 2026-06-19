Restaurant ice Q, Sölden, Rakousko
Začínáme opravdu vysoko, konkrétně v nadmořské výšce 3048 metrů na vrcholu hory Gaislachkogl v lyžařské oblasti Sölden. Do skleněné kostky od architektonického studia Johann Obermoser s prosklenou fasádou o rozloze 900 metrů čtverečních lanovkou sjíždí nejen milovníci výhledů na více než 250 alpských třítisícovek od Dolomit až po Zugspitze, ale také gurmáni, milovníci vína a filmoví fanoušci. V místní gurmánské restauraci vládne šéfkuchař Klaus Holzer. Plně inspirován lokálními surovinami tyrolského údolí Ötztal tu dle svých slov servíruje Alpine haute cuisine. V místním sklepě zraje unikátní víno Pino 3000, spojující hrozny ze tří zemí a tři prominentní vinaře. Zážitkový podnik patří pod křídla luxusního 5hvězdičkového hotelu Das Central v Söldenu, celá konstrukce za 4,5 milionu eur balancuje na hydraulicky nastavitelných základech, Gourmet Restaurant nosí dvě čepice Gault & Millau, doporučuje ho Michelin a v roce 2015 si obří skleněná kostka zahrála v bondovce Spectre. Jako malý bonus můžete u restaurace navštívit unikátní podzemní filmovou expozici 007 Elements.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.