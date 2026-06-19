Za všechno může čas. Letí jako splašený, zahojí všechny rány, čas jsou peníze a vyplatí se dočkat času jako husa klasu. Pro letní měsíce, kdy čas často plyne pomaleji, vás počastujeme částečkami z chronologie lidských dějin, jejichž znalost je možná ztráta času, ale často překvapí a pobaví, protože tok času nejčastěji vnímáme bez kontextu.
Skvělým příkladem toho, kdy dějiny plynuly jinak, než si ze školy pamatujeme, je starověký Egypt. Mezi Kleopatrou a prvním sjednotitelem Egypta Narmerem totiž vězí propast více než 3000 let. Když na Zemi vymírali poslední mamuti, Velká pyramida stála už tisíc let, a když dělníci v Egyptě tesali Velkou sfingu, v Severní a Jižní Americe stále běhali obří pozemní lenochodi a šavlozubí tygři. Když byl v roce 753 př. n. l. podle legendy založen Řím, slavná egyptská civilizace měla za sebou už víc než 2000 let existence a pomalu vstupovala do své pozdní fáze. Poslední aktivní panovnice starověkého Egypta, Kleopatra, tak žila chronologicky blíž vynálezu iPhonu než ke stavbě Velké pyramidy v Gíze, která pro ni byla historickou památkou.
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