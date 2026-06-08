S prosklenou fasádou za zády vás tato bílá socha zaujme na první pohled. Protáhlá silueta hlavy dívky se vám opticky proměňuje před očima s tím, jak ji míjíte. Z výšky 4,5 metru tiše sleduje dění na rušné křižovatce, kudy kolem ní každý den projíždějí Evropskou třídou tisíce aut. Jmenuje se Nest a jako v náruči ji před pulzujícím velkoměstem chrání lidské dlaně. Je zklidňujícím elementem jinak živého místa a od minulého pátku se stala jeho součástí, stojí ve veřejném prostoru přímo před sídlem skupiny KKCG na Bořislavce, kterému svou přítomností dodala nádech křehkosti a poetiky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Na jaké slavné dílo socha odkazuje.
  • Jaký vztah má její autor k Praze.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se