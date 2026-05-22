BUTIK
Lekce minimalismu a stylu
Za novým módním multibrandem na pražském Starém Městě stojí Lucie a Michal Kratochvílovi, doposud známí svým second handem Lula Vintage Prague. Společně teď vytvořili harmonické prostory, naplněné kurátorskou selekcí značek, které mají respekt mezi módními insidery po celém světě, od současné skandinávské tvorby po avantgardní japonský minimalismu. V nabídce najdete jména jako Yohji Yamamoto, MM6 Maison Margiela, Auralee, Studio Nicholson, St. Agni, Róhe nebo Charlotte Chesnais. Součástí interiéru obchodu jsou také citlivě zakomponovaná umělecká díla současných českých a slovenských autorů; Ester Paraskové, Lucie Hoškové, Ondřeje Filípka, Stanislava Zábrodského či Veroniky Janovec. A pokud nebudete chtít zrovna nakupovat, stavte se tu třeba jen pro kávu, každý den tu je za pultem barista, který splní vaše kofeinová přání.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.