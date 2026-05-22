Divize H&M Home na milánském týdnu debutovala, a to hned v barokním paláci Palazzo Acerbi, který byl vůbec poprvé otevřen veřejnosti. První nábytková kolaborace s kalifornskou designérkou Kelly Wearstler obsahuje 29 objektů z mramoru, kovu, dřeva a keramiky, prim hraje modulární nábytek a doplňky zaměřené na každodenní rituály.
Expozice značky Louis Vuitton s novými přírůstky do linie Objets Nomades opět obsadila neoklasicistní prostory milánského Palazza Serbelloni a vzdala hold průkopníkovi stylu art deco Pierru Legrainovi. Zaujalo nás křeslo Stella od londýnského studia Raw Edges, které kombinuje pestrý vzor potahové textilie s bobtnajícími křivkami, takže objekt sám o sobě vytváří optické klamy.
Instalace The Factory of Light značky Aesop v kostele Chiesa di Santa Maria del Carmine představila novou kolekci svítidel Aposē ve spolupráci s výrobcem Flos uprostřed moře z 10 826 recyklovaných jantarových lahviček.
