Chanel rozehrává jedinečnou šachovou partii, která rozhodně není pro každého, a jen tím potvrzuje svou pozici na vrcholu mistrů řemesla. Šachovnice z černého obsidiánu je lemovaná řadou 516 diamantů s briliantovým brusem, všech 32 figurek je vyrobeno ze zlata, diamantů a keramiky, která je sedmkrát tvrdší než ocel a je pro hodinky Chanel typickým materiálem. Věže na sebe berou podobu historických sloupů na pařížském Place Vendôme, krále představují majestátní lvi a skutečnou královnou celého setu je mademoiselle Coco Chanel. Černá a bílá královna shlíží na herní pole v tvídovém kostýmku osázeném 842 diamanty a pod svým podstavcem ukrývá hodinky s quartzovým strojkem, jež lze nosit jako náhrdelník na 32 cm dlouhém řetízku z bílého zlata, diamantů a onyxu. Jen výroba dámy přitom trvala 100 hodin ruční práce. Herní set existuje v jediném provedení a to získal nejmenovaný kupec ještě před jeho plánovanou prezentací na Watches and Wonders – za šachovnici s 9236 brilianty o celkové váze téměř 111 karátů měl podle dostupných informací zaplatit přibližně 93 milionů korun.

Šachovnice z černého obsidiánu je lemovaná řadou 516 diamantů s briliantovým brusem, všech 32 figurek je vyrobeno ze zlata, diamantů a keramiky, která je sedmkrát tvrdší než ocel a je pro hodinky Chanel typickým materiálem.
Foto: archiv značky
Šachovnice z černého obsidiánu je lemovaná řadou 516 diamantů s briliantovým brusem, všech 32 figurek je vyrobeno ze zlata, diamantů a keramiky, která je sedmkrát tvrdší než ocel a je pro hodinky Chanel typickým materiálem.
Foto: archiv značky
Šachovnice z černého obsidiánu je lemovaná řadou 516 diamantů s briliantovým brusem, všech 32 figurek je vyrobeno ze zlata, diamantů a keramiky, která je sedmkrát tvrdší než ocel a je pro hodinky Chanel typickým materiálem.
Foto: archiv značky

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam