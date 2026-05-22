Chanel rozehrává jedinečnou šachovou partii, která rozhodně není pro každého, a jen tím potvrzuje svou pozici na vrcholu mistrů řemesla. Šachovnice z černého obsidiánu je lemovaná řadou 516 diamantů s briliantovým brusem, všech 32 figurek je vyrobeno ze zlata, diamantů a keramiky, která je sedmkrát tvrdší než ocel a je pro hodinky Chanel typickým materiálem. Věže na sebe berou podobu historických sloupů na pařížském Place Vendôme, krále představují majestátní lvi a skutečnou královnou celého setu je mademoiselle Coco Chanel. Černá a bílá královna shlíží na herní pole v tvídovém kostýmku osázeném 842 diamanty a pod svým podstavcem ukrývá hodinky s quartzovým strojkem, jež lze nosit jako náhrdelník na 32 cm dlouhém řetízku z bílého zlata, diamantů a onyxu. Jen výroba dámy přitom trvala 100 hodin ruční práce. Herní set existuje v jediném provedení a to získal nejmenovaný kupec ještě před jeho plánovanou prezentací na Watches and Wonders – za šachovnici s 9236 brilianty o celkové váze téměř 111 karátů měl podle dostupných informací zaplatit přibližně 93 milionů korun.
