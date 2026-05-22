Přes šest tisíc píšťal, čtyři manuály s pedálem, 97 rejstříků a silný krásný zvuk. Katedrála sv. Víta na Pražském hradě má po dlouhém čekání konečně varhany, které už brzy před veřejností odehrají první skladby. V národní sbírce se na ně složili jednotliví občané i firmy z celého Česka a celkem se vybralo přes 135 milionů korun.
Nádherný nástroj s předními píšťalami pokrytými zářivým českým křišťálem od firmy Lasvit vyrobila německá řemeslná dílna Gerharda Grenzinga podle návrhu oceňovaného designéra Petera Olaha.
