David Attenborough se narodil 8. května 1926 v Londýně. Ve stejném roce se narodila také královna Alžběta II., Marilyn Monroe, Hugh Hefner, Mel Brooks či Fidel Castro.
V roce 1967 jako programový ředitel BBC2 prosadil, aby se turnaj ve Wimbledonu stal prvním evropským televizním přenosem v barvě. Tradiční bílé tenisové míčky však splývaly se zeleným trávníkem a bílými čarami, a tak diváci netušili, kde se míček nachází, natož zda padl aut. Na Attenboroughův podnět začala Mezinárodní tenisová asociace ITF po přenosech testovat fluorescentní míčky, až vybrala odstín „optic yellow“. Jediný, kdo se změně bránil, byl Wimbledon, který kvůli ctění tradic odmítal přejít na žluté míčky až do roku 1986.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.