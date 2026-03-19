Pražský Újezd se táhne pod Petřínskými sady a spojuje Smíchov s Malou Stranou. Dostanete se sem, pokud míříte po trase Anděl – Malostranské náměstí nebo od Národního divadla po mostu Legií. Na jeho konci najdete stálice místního gurmánského života. Romantickou atmosféru Kampy dokresluje svou vysokou cukrařinou Iveta Fabešová, jejíž cukrárna osadila přízemí Werichovy vily. Na levé straně mostu, na začátku Zborovské ulice najdete Café Savoy, mimořádně populární stálici sítě Ambiente.
Pro fancy pečivo, paštiku i čerstvé pomazánky se na Újezdě chodí do ARTIC BAKEHOUSU (Újezd 11, Malá Strana), překvapivé množství zajímavého zboží, zejména sladkostí a slazených nápojů ve všech myslitelných provedeních, nabízí vietnamské večerky na rohu Újezdu a Vítězné. Pokud rodinný výšlap se znuděným tiktokerem na Petřín začínáte právě zde, u Pomníku obětem komunismu se sochami Olbrama Zoubka, možná ocení višňovou vodu ve zcela průhledné, čiré plechovce nebo obří plastový kelímek plný ledu, do kterého pasují exotické a divoce barevné čaje, ovocná perlivá mléka a kávové speciality.
Zde je navíc pět nováčků a nově zavedených stálic místní gastro scény, které pozornost místních i meziměstských foodies posouvají od řeky směrem za náměstí Kinských se zbytky růžového tanku Davida Černého – na úroveň Švandova divadla:
55 BAKERY, Štefánikova 9/55, Smíchov
Otevřená kuchyně, tedy pekárna, čerstvý chleba, loupáky, croissanty, rolky a další slané i sladké pečivo, bistro občerstvení, kvalitní káva.
BISTRO ŠVANĎÁK, Micro Tržiště, Štefánikova 4, Smíchov
Plněná pinsa, focaccia, croissant a schiacciata, selekce čerstvých i trvanlivých italských specialit.
THE SPOT, Náměstí Kinských 76/7, Smíchov
Prostorný světlý podnik s rušným dětským koutkem v zadním traktu a zahrádkou ve vnitrobloku. Bistro občerstvení v brunchovém stylu, sladké i slané pečivo, selekce zákusků.
YAKI-PAN, Mělnická 583/12, Smíchov
Maličká japonská pekárna a místo na rychlý brunch, skvělá vietnamská káva, drink specials, nadýchaný toastový chléb, skvělé vajíčkové sendviče.
NAMA / THE SUSHI BAR, Zborovská 49, Smíchov
V Namě se bere matcha umění opravdu vážně, stejně jako chladný minimalismus. Ten se prolíná i ve vedlejší sushi restauraci.
