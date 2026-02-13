Audi začalo v Česku prodávat první auto s digitálními světlomety Matrix LED, které jsou propojené s asistenčními systémy vozu a přímo na silnici tak mohou promítat některé informace pro řidiče. Pomohou třeba při přejíždění z pruhu do pruhu nebo upozorní na možnost náledí.
Chytré světlomety se v autech objevují už roky. Dokáží vykrývat auta jedoucí vpředu tak, aby je neoslnily, ale zároveň řidiči poskytly co nejlepší viditelnost. Teď se posouvají o úroveň výš. Kromě dobře osvětlené vozovky totiž nově mohou nabídnout i sadu důležitých informací, které by měly řidiče přímo „trknout“ do očí v případě, že je to třeba.
Nová generace tohoto druhu světlometů se vůbec poprvé představuje v SUV Audi Q3, které se právě začalo prodávat na českém trhu. A bude se dál rozšiřovat – už od února ji dostane i Audi A6 se spalovacími motory.
Digitální Matrix LED vznikly ve spolupráci Audi a společnosti Osram. Fungují ve spojení s klasickými dálkovými světlomety Matrix LED, které už Audi nabízí ve většině svých modelů. Digitální modul se soustředí na projekci světla v bezprostřední blízkosti vozu, zatímco standardní „matrixy“ zajišťují osvětlení do větší vzdálenosti a výšky a zároveň aktivně vykrývají ostatní účastníky provozu, aby nedocházelo k jejich oslnění.
Základem digitální „nástavby“ je nový modul široký přibližně 13 milimetrů. Ten nese celkem 25 600 elektroluminiscenčních mikro LED diod. Každá z nich má velikost zhruba 40 mikrometrů, tedy přibližně polovinu tloušťky lidského vlasu. Díky takto jemné struktuře je možné podle automobilky dosahovat velmi přesného tvarování světelného kuželu a zároveň vytvářet detailní projekce s vysokým kontrastem.
Hlídají bezpečnou vzdálenost, předjíždění i náledí
A co tedy umí zobrazit? Například v případě rizika náledí se na vozovce objeví symbol krystalu ledu, který upozorní na nízkou teplotu a potenciální nebezpečí. Podobně světla upozorní na vyjetí z jízdního pruhu. Další funkce, která využívá projekční schopnosti digitálního modulu, je aktivní upozornění na překážku ve slepém úhlu.
Pokud se řidič chystá na dálnici přejet do vedlejšího pruhu a v oblasti slepého úhlu se nachází jiné vozidlo, světelný systém promítne před auto varování.
Za pozornost ještě stojí funkce nazvaná „White Carpet“, tedy nasvícení jízdního pruhu na dálnici. Systém vyhodnocuje rychlost a mapové podklady a pokud je před vozem volný prostor, zvýrazní světlem pouze pruh, ve kterém se automobil pohybuje. Tím zlepšuje čitelnost povrchu vozovky a umožňuje řidiči lépe vnímat případné překážky.
Při aktivovaném směrovém světle se navíc po přejetí středové čáry plynule rozsvítí nový pruh a původní zhasne. Tento režim je přitom vázán na bezpečnou vzdálenost aut, protože dosvit světla a zobrazení pruhu jsou limitovány přítomností předcházejícího vozidla. Pokud se řidič přiblíží příliš blízko, některé funkce se omezí nebo přestanou pracovat, což ho zároveň upozorní na to, že by měl udržovat větší odstup.
Ve zúžených úsecích s pracemi na silnici nebo při dopravních omezeních digitální Matrix LED automaticky upravují světelnou logiku. Světlo pro jízdu v pruhu může být dočasně potlačeno ve prospěch orientačního světla, které řidiči výrazně usnadní udržení správné stopy při průjezdu zúženými úseky.
Ovládání digitálních funkcí je možné prostřednictvím systému MMI, kde si řidič může deaktivovat jednotlivé prvky, například světla pro jízdu v pruhu, nebo vybrat různé světelné scénáře pro přivítání a rozloučení.
Digitální technologie se tak neprojevuje pouze za jízdy, ale i u stojícího vozu, kdy je možné auto „ozdobit“ několika druhy animací a způsobů osvětlení. To už je ale spíš pro parádu, zásadním přínosem nové technologie je hlavně zvýšení bezpečnosti tím, že má řidič k dispozici další informační kanál, takže je menší šance, že mu něco unikne.
Text vznikl ve spolupráci se společností Audi.
