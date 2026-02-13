Od Milána až po Cortinu D’Ampezzo najdete několik stovek oceňovaných restaurací.

Od Milána až po Cortinu D’Ampezzo najdete pár stovek oceňovaných restaurací. Od tří michelinských hvězd až po Bib pro gurmány. Vedle zářivých michelinských ocenění tu jsou i místa méně noblesní, všechna na velmi vysoké kulinářské úrovni, protože v tomhle regionu platí, že zdejší kulinařina je téměř vždy sázka na jistotu.

Bar Basso, Via Plinio, 39, Milán

Ikonický Bar Basso, kde probíhají divoké večery plné hudby a drinků. Kdo navíc jezdí na Milano Design Week, ví, že tady to žije každý večer – s hojnou účastí zajímavých jmen současné evropské designové scény. Zábava se přirozeně přesouvá i do prostoru před barem a stovky návštěvníků blokují chodník i silnici. Nebojte, řidiči jsou zvyklí.

Piazza di Santa Maria delle Grazie, Milán

Kdo ještě neviděl Poslední večeři od Leonarda da Vinciho, má skvělou příležitost. Nástěnnou malbu najdete v refektáři kostela Santa Maria delle Grazie, vstupenky bývají většinou  vyprodané, ale občas se některé uvolní. Doporučujeme sledovat oficiální web. A plánovat návštěvu s předstihem.

