Od Milána až po Cortinu D’Ampezzo najdete pár stovek oceňovaných restaurací. Od tří michelinských hvězd až po Bib pro gurmány. Vedle zářivých michelinských ocenění tu jsou i místa méně noblesní, všechna na velmi vysoké kulinářské úrovni, protože v tomhle regionu platí, že zdejší kulinařina je téměř vždy sázka na jistotu.
www.guide.michelin.com
Ikonický Bar Basso, kde probíhají divoké večery plné hudby a drinků. Kdo navíc jezdí na Milano Design Week, ví, že tady to žije každý večer – s hojnou účastí zajímavých jmen současné evropské designové scény. Zábava se přirozeně přesouvá i do prostoru před barem a stovky návštěvníků blokují chodník i silnici. Nebojte, řidiči jsou zvyklí.
Bar Basso, Via Plinio, 39, Milán
Kdo ještě neviděl Poslední večeři od Leonarda da Vinciho, má skvělou příležitost. Nástěnnou malbu najdete v refektáři kostela Santa Maria delle Grazie, vstupenky bývají většinou vyprodané, ale občas se některé uvolní. Doporučujeme sledovat oficiální web. A plánovat návštěvu s předstihem.
Piazza di Santa Maria delle Grazie, Milán
