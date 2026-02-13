Konec roku vybízí k bilancování, začátek k nastavování nových pravidel a směrů. K restartu, jestli tomu tak chcete říkat. Když Pantone oznámilo barvu pro letošní rok, dávalo to smysl. Cloud dancer je přirozeně bílá, čistá a asi přišel čas ji začlenit do svého životního spektra, protože zběsilé tempo, které od covidu postupně nabírá svět, odrážíme už tak nějak samozřejmostí a cynismem sobě vlastním. Ať už vám nedá spát politika, mocenské snahy, akciové trhy nebo praskliny ve vašem intimním prostoru, o kterém tak neradi mluvíte nahlas, potřebujeme čas k tomu, abychom se z těhle výzev oklepali.
Cloud dancer radí zpomalit, nabrat síly a hledat nové směry, kudy a jak rychle jít. Minimalismus vás nebude zatěžovat tím nepodstatným, máte prostor se soustředit jen na sebe – nebo se to aspoň učit.
Zároveň dává vzniknout neposkvrněnému prostoru, který můžeme smysluplně zaplnit. Tady se otevírají dveře pro zlepšení a inovace, pro to být a žít lépe.
Je to barva plná naděje a klidu, který všichni potřebujeme, abychom se mohli znovu rozjet třeba i na dvě stě procent. A zářit.
Tak jsme přistupovali i k tématům lednového vydání a šli po podstatě v oborech, které vás baví. Jasnou hvězdou je španělská designérka a architektka Patricia Urquiola, která díky svéráznému přístupu a neotřelým nápadům dlouhodobě patří k nejrespektovanějším osobnostem vůbec. Prostor pro povídání o hloubkovém zkoumání materiálů i o mezerách českých tvůrců jsme měli – zasekli jsme se s ní nečekaně ve výtahu…
Velmi vysoké nasazení má i Khanh Ta (a jeho brácha Giang), šéfkuchař restaurace Taro, který sice začínal jako samouk, jeho touha posouvat vietnamskou kuchyni kupředu a hledat nové kombinace chutí vás bude fascinovat – asi jako inspektory dvou nejslavnějších gastronomických průvodců, kteří mu pro jeho inovativní přístup shodně udělili prestižní individuální ocenění.
Jestli letos stojí za to do něčeho investovat, jste to vy.
Obklopte se tím na čem vám záleží, tím podstatným, nadčasovostí a řemeslný umem. Jezte kvalitně to, co vám dává smysl a otevírá nové zážitky. Pozorujte svět, naslouchejte, abyste vnímali hlasitěji, a nechte se vtáhnout do hry, kterou chcete opravdu hrát.
