HAUTE COUTURE
Kousek po kousku
Krásnou alegorii života a skládání drobných kousků v jeden majestátní celek předvedli během pařížského Haute Couture Weeku návrháři Viktor & Rolf. Všechny modely v kolekci byly celé černé až na jeden barevný detail, který návrháři vlastnoručně odepnuli a instalovali na modelku, která se postupem přehlídky proměnila v papírového couture draka.
SVATÝ VALENTÝN
