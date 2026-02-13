Komplexní zázrak
Masivním beauty trendem je skinifikace produktů, tedy obohacení receptur dekorativní a tělové kosmetiky o progresivní ingredience, které jsme doposud našli obvykle v antiage produktech na obličej, v sérech, olejích, krémech či maskách. Skvělým příkladem skinifikace je tělový krém Augustinus Bader, nově s vůní muškátů a růže, využívá účinku patentovaného komplexu vitaminů, lipidů a peptidů TFC8, jenž vyživuje kožní buňky a vytváří optimální prostředí pro jejich obnovu. Dokonalá máslová textura intenzivně vyživuje suchou pokožku a zlepšuje její pevnost i pružnost. Zároveň viditelně redukuje výskyt vrásek, pigmentových skvrn, celulitidy a strií. Pokožku celého těla zanechává zklidněnou, vyživenou a sametově hladkou.
