Ohnivý kůň
Podle čínského lunisolárního kalendáře se v šedesátiletém cyklu vrací jedno z nejdynamičtějších znamení. Už 17. února nastane Nový rok ve znamení Ohnivého koně – symbolu svobody, vitality, rychlosti a vnitřního ohně. Pokud chcete mít tohle všechno denně na očích, snad abyste v rychlém denním rytmu života nezapomněli, nebo jen rádi zainvestujete do umění s koňskou tematikou, stočíme vaši pozornost na glazovanou keramiku sancai z čínské dynastie Tang (618–907 n. l.). Socha koně o výšce 77,5 centimetru s glazurou v barvě slámy a dokonale zachovanými detaily se v Sotheby’s nedávno prodala za 414 tisíc liber, což je více než čtyřnásobek odhadované ceny. Tak si nenechte uniknout tu příští a vsaďte na jistého koně – sancai se pravidelně objevuje v prestižních aukčních síních a následně se ocitá v interiérech sběratelů z celého světa.
