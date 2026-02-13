Od začátku bylo jasné, že Jan Knedla je výjimečný talent. Ale také někdo, kdo si vše tvrdě vydřel. Potřeboval jen najít investora, který by s ním nastoupil cestu k získání michelinské hvězdy. Ti, kteří Papilio ve Vysokém Újezdě na Berounsku navštívili, věděli, že to klidně můžou být hvězdy dvě – jakkoliv to v historii této tradiční ankety nebývá zvykem. A při michelinském vyhlašování v Mariánských Lázních se to nakonec povedlo.
Rodák z Jesenicka své kořeny nezapře, už úvodní kanapky jsou plné chutí, textur, nápadů a odkazů na babičky, které Honzu ve vaření dodnes inspirují. Absolvent hotelové školy sbíral zkušenosti v pražské tehdejší michelinské jednohvězdě Allegro, šéfkuchař Andrea Accordi ho s sebou dál protáhl do Petrohradu. Honza vařil taky ve Skotsku, v Itálii i Hongkongu. V Londýně se učil od jednoho z největších kuchařů vůbec – od Joëla Robuchona. Ano, Jan tedy zná i recept na tu vůbec nejslavnější bramborovou kaši!
