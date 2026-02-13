Aneb nepotřebný fun fact, kterým pobavíte rodinu a zaperlíte ve společnosti. Začneme tím základním a uděláme si přehled o etymologii názvů objektů v nejbližším vesmíru kolem nás. Sluneční soustava je složená z centrální hvězdy, osmi planet a více než tří set měsíců. Zamysleli jste se ale od školních let nad tím, jak je to s názvy všech zúčastněných?

Systém je jednoduchý. Všechny planety sluneční soustavy jsou pojmenovány po bozích a bohyních řecké a římské mytologie a stejně tak všechny jejich měsíce nesou jména potomků, milenců, hrdinů a dalších významných postav antických bájí. Kolem Jupitera, vládce nebes, hromu a blesku a nejvyššího boha starověkého římského pantheonu tak obíhají jeho milenky Callisto a Íó. Bůh vodních živlů Neptun si udržuje v blízkosti svého syna Tritona. Bohovi sklizně, bohatství a času, Saturnovi, zase slouží obr Titan, jenž na svých bedrech nesl celou nebeskou klenbu.

