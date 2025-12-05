FASHION
Sexy boty
Probíhající spolupráce značky Nike s francouzským módním domem Jacquemus má nový přírůstek. Jsou jím unisexové sportovně‑volnočasové tenisky Moon Shoe vyrobené z nylonu s koženými detaily a tenkou podrážkou z recyklované gumy. Sexapeal novému modelu vintage bot dodává kampaň v čele s osvaleným americkým hercem Nicholasem Alexanderem Chavezem, který se proslavil rolí v Netflix seriálu Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.
