FASHION

Sexy boty

Probíhající spolupráce značky Nike s francouzským módním domem Jacquemus má nový přírůstek. Jsou jím unisexové sportovně‑volnočasové tenisky Moon Shoe vyrobené z nylonu s koženými detaily a tenkou podrážkou z recyklované gumy. Sexapeal novému modelu vintage bot dodává kampaň v čele s osvaleným americkým hercem Nicholasem Alexanderem Chavezem, který se proslavil rolí v Netflix seriálu Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

