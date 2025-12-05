Jeden metr čtvereční
Témata longevity, fitness a wellness lákají i velké designové hráče. Jejich optikou se z cvičebních strojů a systémů pro domácí použití stávají téměř sběratelské kousky. Ikonická, italská značka Cassina představila svou kompaktní posilovnu Ottagono. Téměř dva metry vysoký osmistěn navrhla Giulia Foscari ze studia UNA/UNLESS a sportovní výbavu dodala společnost Technogym. Barevný monolit o půdorysu jeden metr čtvereční v sobě ukrývá sadu činek, odporové pásy, posilovací tyče, podložky, pěnové válce, švihadlo, interní senzory, které analyzují pohyb a výkon, celovýškové zrcadlo, systém osvětlení a virtuální fitness program. Ovládání obelisku samozřejmě zvládnete z telefonu. První exemplář se usadil na francouzské Riviéře v Hotelu du Cap Eden Roc a produkt je součástí katalogu a programu Cassina Custom Interiors. Cenu získáte na vyžádání po procesu detailní personalizace vaší objednávky.
