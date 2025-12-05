Nutrition Tracker – Calorific
Calorific je netradiční, mimořádně užitečná aplikace, která vám pomůže získat lepší kontrolu nad energetickým příjmem. Místo komplikovaných tabulek a ručního přepisování kalorií ukazuje, jak skutečně vypadá porce o dvě stě kaloriích u různých potravin. Zjistíte tak například, že malá hrst ořechů má stejný počet kalorií jako velký talíř zeleniny a že malá svačinka může nenápadně tvořit velkou část vašeho denního příjmu. Aplikace zároveň nepřímo podporuje i fyzickou aktivitu. Když totiž máte přehled o tom, kolik energie přijímáte, můžete si lépe naplánovat pohyb, sport i regeneraci.
