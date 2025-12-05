Astaxanthin
Tento přírodní karotenoid, tedy pigment, který barví rostliny do červenooranžova, je jedním z nejsilnějších antioxidantů. Chrání buňky před působením agresivních volných radikálů, jež narušují organické tkáně oxidativním stresem a narušují DNA buněk. Látka získávaná ze sladkovodních mikrořas Haematococcus pluvialis umí bojovat s chronickou únavou, dodává organismu vitalitu, sílu a vytrvalost.
MSM
Methylsulfonylmethan je hojivá organická sloučenina síry, která je vlastní lidskému tělu. Chondroprotektivní účinky MSM se využívají při zánětlivých onemocněních kloubů, jako je osteoporóza či revmatoidní artritida, křečích v nohách, bolestech svalů či hlavy, alergiích, překyselení žaludku nebo PMS.
