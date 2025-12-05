Vstáváme v pět hodin ráno, slunce se ještě zdaleka neprobudilo a já mám asi dvacet minut na přípravu. Koupelna, teplé oblečení, vysoké nepromokavé boty, hrnek na kafe a nadšení. Venku je sedm stupňů a ještě to tak chvíli zůstane. V ospalém olivovém háji mezi řadami stromů už hoří oheň, maestro Michele čeká, než se k němu připojí ostatní pracovníci. Přijíždíme jako druzí, já a Andrea Fratepietro, zdejší farmář, který se vedle papírování a komunikace s obchodními partnery často zapojí do prací kolem sklizně. „Díky ohni se teď trochu zahřejeme, jakmile ale vysvitne první paprsek, jde se na to,“ vysvětluje mi u ohně.

