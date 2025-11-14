listopadové PročNe má jedno ústřední téma: Muži s vášní. Zapálením pro něco, co vám dělá radost a pro co hoříte celým svým srdcem, je nesmírně důležité. Je to něco navíc, co chcete mít a co vás naplňuje. Při své práci se potkávám se spoustou osobností, které tuhle vášeň mají. A mám z toho obrovskou radost. Takové rozhovory jsou potom opravdovou odměnou, posouvají nás všechny dál a ty také chceme, abyste četli.
Vyzpovídali jsme několik úspěšných mužů (nejen) na české scéně, kteří se s námi o svoje vášně podělili. Lubor Cerva ji nachází ve své oboře, kam chodí pozorovat tažné ptáky, Pavel Bouška se zamiloval do rychlých kol na okruzích, talentovaný český snowboardista Jakub Hroneš jezdí na prkně nejen během tréninku, ale i každou volnou chvíli, kterých moc nemá. A Luděk Sekyra přemýšlí o smyslu života, vrací se ke svým oblíbeným filozofickým velikánům a hledá morální princip, který by mohl být společný pro různé pojetí morálky. Když strávíte s někým takovým hodiny, zůstane ve vás spoustu otázek – a chcete hledat odpovědi.
Nedávno se mě jeden kolega zeptal, co by podle nás žen měl mít správný muž. To je strašně individuální, odpověď nelze vztahovat na všechny muže, ženy a životní situace, říkala jsem si. Ta otázka mi ale zůstala v hlavě, a protože si vždycky říkám, že je nejlepší jít ke zdroji, položila jsem ji svým kolegům, novinářům:
Co by podle vás měl mít správný muž? Co mu nesmí chybět?
(A tady jsou jejich odpovědi. Po cenzuře.)
Odvahu!
Důvěryhodnost. Schopnost uvědomovat si své slabiny a nedostatky. Neměla by mu chybět snaha.
Musí mít charakter, držet slovo, nebát se přiznat chybu a napravit ji.
Nůž. A odvahu.
Toleranci a smysl pro humor.
Pud sebezáchovy a cíl.
Musí umět přiznat chybu.
Zodpovědnost za svoje rozhodnutí. A smysl pro humor a sebevědomí.
Správnou ženu a dostatek peněz!
Otevřenou mysl, umět překračovat vlastní stín a se všemi jednat s laskavostí a slušností.
Jaká by byla vaše odpověď?
