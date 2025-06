Každý rok si na začátek léta naordinuju povinné volno, vypnu upozornění na příchozí e‑maily, zvonění v mobilu a částečně i hlavu. Ještě před létem si připravím seznam toho, co všechno musím a chci v příštích týdnech stihnout, a věřím, že tentokrát minimálně polovinu věcí vyškrtám. Náš šéfredaktor má naštěstí pochopení a těší se na nové skvělé nápady a elán, které po volných dnech bez pracovní rutiny a povinností prý jistě musí přijít. (Přijdou, slibuju!)

Každý rok je také následující scénář téměř stejný. Shluk náhod a neočekávaností přede mne vystaví nové plány, úkoly, setkání a výzvy a já si dobrovolně, jak tak chodím po světě, na ten svůj seznam připisuju další a další neplánované řádky. Jsou skvělé, inspirativní, zábavné a vzácné. A všechno jsou to jména lidí, které si pak skládám do mozaiky plánování dalších vydání PročNe.

Potkávat osobnosti, které vám chceme představovat z jiných úhlů, než je možná znáte, poslouchat jejich vyprávění o životě, který k nim nebyl vždy zdvořilý a velkorysý, pozorovat, jak dokážou přijmout to, z čeho pochází, a o to víc pevně stát na vlastních nohách a ještě často být vzorem dalším, to je za odměnu pro každého novináře. A já se těším, až vám o nich tohle všechno napíšu.

Milé čtenářky, milí čtenáři, užívejte si spolu s naším magazínem léto jako skuteční gurmáni života, odpočívejte, jezte, pijte, cestujte a poznávejte. A proškrtávejte se zdatně a obratně vlastními seznamy.

Ať nám všem přichází do cesty co nejvíc inspirativních nových řádků!

Ideálně neplánovaně