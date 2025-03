Jsou úspěšné, odvážné, chytré a zapálené pro svou práci a projekty. Často se také zvládnou proboxovat životem, který k nim třeba vůbec není laskavý, s notnou dávkou elegance a velkou mírou vytrvalosti. Naše TOP ženy Česka ve svých oborech dlouhodobě vynikají a jejich příběhy jsou velkou inspirací. Ocenění, která Hospodářské noviny udělují už 20 let, nejsou soutěží nebo bezduchým žebříčkem, ve kterém se umisťují populární jména. TOP ženy Česka vyzdvihují témata, která nás pálí a o kterých chceme, aby se minimálně vědělo a ideálně se řešila.

Někdo o úspěšných ženách možná mluví jako o superwomen, to je takový ten komiksový sen inspirovaný touhou být výjimečný. Na konci dne, když potichu vyklouznete z bot, zhluboka vydechnete a jediné, co chcete, je nechat ten supersvět tam venku za dveřmi. A je úplně jedno, jestli jste žena nebo muž. Všichni tušíme, že žádné superschopnosti nejspíš nikdo z nás nemá.

Možná v některých oblastech vynikáme – a o úspěchu se mluví vždycky hlasitěji než o našich slabostech –, pravděpodobně ale zároveň někde jinde tak trochu pokulháváme. Nepřiznává se to lehce, já vím. (Nemusíme to říkat nahlas a často, mrk.) Když ale začnete svoje slabá místa respektovat a opečovávat, jednou přestanou být slabá. A to je pro mě superschopnost, hrát s kartami, které držíme, a přiznat si, že jsme jenom lidi. Křehčí, než bychom možná chtěli v tom velkém světě být. O to ovšem opravdovější.

Milé ženy, milí muži, buďte úspěšní, odvážní, chytří a zapálení. Perte se vytrvale a přitom laskavě za sebe, za své blízké a žijte život takový, jaký je.

Zvládnete to i bez superschopností.