Proč by se se mnou nebavili?! podiví se upřímně Denisa Materová otázce, jestli se s ní lidé ve výrobě dávají do řeči. To ještě sedíme spolu v její ostravské kanceláři. O něco později pochopíme absurdnost otázky i my.

Ve výrobě Tawesca jedou mnohatunové hydraulické lisy naplno, až téměř není slyšet vlastního slova. I přesto se Materová zastaví a prohodí slovo u každého, kdo projde kolem. Ať už s recepční, svářečem nebo šéfem výroby. V největší ze čtyř desítek firem skupiny Promet ji totiž všichni dobře znají. A ona zná je. Pamatují si ji jako dceru zakladatele, i když teď už firmu řídí ona.

Zbývá vám ještě 90 % článku