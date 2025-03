Špičková diplomatka Lucie Šestáková dosáhla na pomyslný profesní vrchol, o pár měsíců později se ale musela vyrovnat s krutou diagnózou: rakovina vaječníků s metastázemi. Během léčby dál pracovala, co to šlo, věděla, že to musí zvládnout – jako matka samoživitelka si ani jiný scénář nepřipouštěla.

Pořekadlo o vrtkavé štěstěně určitě zní spoustě lidí jako fráze. Tedy až do doby, než ho zakusí sami na sobě. Dramaticky. Tak jako Lucie Šestáková, devětačtyřicetiletá špičková česká diplomatka, která ve druhé polovině roku 2022 patřila k několika lidem, na nichž nejvíc stál úspěch tehdejšího českého předsednictví Rady Evropské unie. Krátce po jeho skončení se stala českou velvyslankyní v Bruselu se zodpovědností za oblasti jako energetika nebo průmysl a v rámci české státní správy tak vlastně dosáhla pracovního vrcholu. Zbývá vám ještě 90 % článku První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

